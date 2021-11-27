28 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 28 Kasım TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 28 Kasım hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 28 Kasım 2021 pazar hangi diziler var? Saat kaçta? 28 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Haluk Levent'le "Yeniden"

FOX TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elbet Bir Gün

TRT 1

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Birkaç Küçük Yürek İçin

14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

TV8

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

Show TV

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Süt Kardeşler

Kanal 7

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Şehit Kamil

09:50 Muhabbet Kapısı

11:30 Bahar Kapıda

13:15 Başkent Kulisi

14:15 Seyhan Erdağ'la Süper Pazar

15:10 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00Yemin

22:20 Diriliş Ertuğrul

TRT 2

06:08İstiklal Marşı

06:10Film Arkası

06:45Bir Kare Bir Anlam

07:00Muasır

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Tarihin Ruhu

08:30Kelimeler ve Şeyler

09:30Anjelika Akbar İle Sesler

10:00Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys

11:30Geri Dönüşen Sanat

11:50Geleneksel Kıyafetler

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Eşik

13:30Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)

15:15Sessizce

15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30Evliya Çelebi

17:15Bir Resim Bir Hikaye

17:45Aramızda Müzik Var

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yabancı Sinema : Ben - Hur

01:30Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys

03:00Yabancı Sinema : Ben - Hur

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07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın