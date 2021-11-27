28 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var?
28 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 28 Kasım TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 28 Kasım hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 28 Kasım 2021 pazar hangi diziler var? Saat kaçta? 28 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
ATV
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Haluk Levent'le "Yeniden"
FOX TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
TRT 1
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Birkaç Küçük Yürek İçin
14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TV8
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
Show TV
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Süt Kardeşler
Kanal 7
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Şehit Kamil
09:50 Muhabbet Kapısı
11:30 Bahar Kapıda
13:15 Başkent Kulisi
14:15 Seyhan Erdağ'la Süper Pazar
15:10 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00Yemin
22:20 Diriliş Ertuğrul
TRT 2
06:08İstiklal Marşı
06:10Film Arkası
06:45Bir Kare Bir Anlam
07:00Muasır
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Tarihin Ruhu
08:30Kelimeler ve Şeyler
09:30Anjelika Akbar İle Sesler
10:00Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys
11:30Geri Dönüşen Sanat
11:50Geleneksel Kıyafetler
12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Eşik
13:30Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)
15:15Sessizce
15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30Evliya Çelebi
17:15Bir Resim Bir Hikaye
17:45Aramızda Müzik Var
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30Muhayyelat
20:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Arşivden Konserler
21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00Yabancı Sinema : Ben - Hur
01:30Yabancı Sinema: Hatfields&McCoys
03:00Yabancı Sinema : Ben - Hur
a2
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kayserispor
|14
|16
|15. Gaziantep FK
|13
|15
|16. Sivasspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|13
|28
|3. Man City
|12
|26
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. M. United
|12
|17
|10. Crystal Palace
|13
|16
|11. Aston Villa
|13
|16
|12. Everton
|12
|15
|13. Leicester City
|12
|15
|14. Southampton
|13
|14
|15. Brentford
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6