27 Kasım TV yayın akışı 27 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var? 27 Kasım hangi diziler var?

27 Kasım 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 27 Kasım TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 27 Kasım hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 27 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 27 Kasım TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:30 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans

15:15 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D Yayın Akışı

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star Tv Yayın Akışı

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kanunsuz Topraklar

16:00 Evlilik Hakkınd Her Şey

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

23:45 Elbet Bir Gün

TRT 1 Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:45 Türk Sineması 'Kaptan Pengu Ve Arkadaşları'

10:30 Tozkoparan İskender

11:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

15:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Film

20:00 O Ses Türkiye

SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz