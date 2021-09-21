21 Eylül Yayın Akışı Fox Tv / Evlilik Hakkında Herşey Yeni Bölümü ile Fox'ta

Türkiye'nin en sevilen kanallarından olan Fox'un yayın akışında neler var? Siz ekran başındaki izleyicilerimiz için Fox tv'nin 21 Eylül Salı gününe ait yayın akışını sizler için derledik.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:45 Yasak Elma

03:00 Fulya İle Umudun Olsun

05:30 Son Yaz

kaynak:foxtv