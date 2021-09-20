20 Eylül Yayın Akışı TRT 1 / Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

Trt 1 yayın akışı bugün nasıl? Türkiye'nin en popüler ve en çok izlenen kanallarından olan Trt 1'de bugün hangi programlar ve hangi diziler yayınlanacak. Trt 1 yayın akışı tam zamanlı olarak sizler için listelendi.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:10 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Barbaroslar Akdeniz’in İncisi

23:30 Yerli Dizi

02:35 Benim Adım Melek

kaynak:trt1