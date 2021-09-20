20 Eylül Yayın Akışı Atv / Kalp Yarası Atv'de

Bugün Atv'de hangi program ve hangi diziler yayınlanacak? Atv'nin bugün kü yayın akışı nedir? Türkiye'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran kanallarından olan Atv'nin bugün kü yayın akışını sizler için listeledik.

Sinema - TV 20.09.2021, 09:50 20.09.2021, 10:22
20 Eylül Yayın Akışı Atv / Kalp Yarası Atv'de

Bugün Atv'de hangi program ve hangi diziler yayınlanacak? Atv'nin bugün kü yayın akışı nedir? Türkiye'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran kanallarından olan Atv'nin bugün kü yayın akışını sizler için listeledik.

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

kaynak:atv

#atv
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21°
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0