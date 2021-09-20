20 Eylül Yayın Akışı Atv / Kalp Yarası Atv'de

Bugün Atv'de hangi program ve hangi diziler yayınlanacak? Atv'nin bugün kü yayın akışı nedir? Türkiye'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran kanallarından olan Atv'nin bugün kü yayın akışını sizler için listeledik.

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

kaynak:atv