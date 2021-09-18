18 Eylül Star Tv Yayın Akışı / Efsane Sürücü Ekranda Olacak
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında Star TV'nin yayın akışını sizlerle paylaşıyoruz. Sabah erken saatlerde Medcezir dizisiyle ile açılış yapılıp, Efsane Sürücü filmiyle ile devam edecek.
Sinema - TV 18.09.2021, 11:37 18.09.2021, 12:19
23°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0