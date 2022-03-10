11 Mart Cuma 2022 TV yayın akışı TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler TV yayın akışını merak ediyor. Peki bu hafta sonu TV'de hangi diziler var, ailece izlenebilecek neler var?

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişanla Gülümse Hayata

11:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber ( Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda (Final)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz