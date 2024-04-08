Son yıllarda düzenlediği çok sayıda fuarla gündeme gelen Van, yeni bir fuar için son hazırlıklarını yapıyor. Bayram sonrası 18 – 21 Nisan tarihleri arasında 12. İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı düzenlenecek.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarda sektör temsilcileri ve misafirler bir araya gelecek.

Ortadoğu'da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmayı hedefleyen fuara, İran ve diğer komşu ülkelerden de ziyaretçi ve alım heyetlerinin katılması bekleniyor.

Fuar, yurt içi ve yurt dışından inşaat, yapı malzemeleri ve iş makineleri alanında faaliyet gösteren profesyonel firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Fuar, bölgede inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir platform olacak ve yeni iş bağlantılarına olanak sağlayacak. Bu etkinlik aynı zamanda Van'ın bölgesel ticaret ve sektörel kalkınmasına da katkı sağlayacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu fuar; sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve iş dünyasındaki fırsatları bir araya getirerek bölge ekonomisine canlılık kazandırmayı hedefliyor. Fuar, 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.