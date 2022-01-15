Dikkat! Karantina süresinde tekrar değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla duyurduğu karantina ve izolasyon süreleri Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberinde güncellendi. Rehberin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümüne "Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" rehberi de eklendi.

Söz konusu rehbere göre yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda görev yapan, hatırlatma dozu olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş Kovid-19 yakın temaslı kişiler, karantina uygulanmasa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.

AŞISIZ TEMASLILAR İÇİN KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜN OLACAK

Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren, hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak. Bölge Gündem