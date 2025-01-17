Van’a gelen ve bir dizi programa katılacak olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde Van’a 800 yataklı şehir hastanesi müjdesi verdi.

Ziyarette Van’a yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu, 800 yataklı Van şehir hastanesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Şehrin en büyük sağlık yatırımı olacak bu hastane, modern tıbbi donanımları ve geniş hasta kapasitesiyle bölgenin sağlık merkezi olacak.

Projesi tamamlanan hastanenin yapımına kısa süre içerisinde başlanması amaçlanıyor.