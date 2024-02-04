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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 750'nin üzerinde katılımcı ve 100 binin üzerinde ziyaretçiyle bölgenin en büyük savunma sanayi buluşmalarından biri olan World Defense Show (WDS) bugün Riyad'da kapılarını açtı. Suudi Arabistan'ın Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) öncülüğünde düzenlenen fuar, 8 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Roketsan da fuara son teknoloji ürünlerini sergilediği geniş standı ve güçlü kadrosuyla katılım sağlıyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, önemli ihracat potansiyeli barındıran fuarda, dört kıtaya ihracat ettikleri son teknoloji ürünler ile yerlerini aldıklarını belirterek, "Fuar boyunca önemli delegasyon ve sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyoruz. Burada kuracağımız yeni iş birlikleri ile ülkemizin ekonomik gücüne katma değer sağlarken, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine de olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Performansıyla muadillerine fark atan, üstelik sahada da başarısını kanıtlamış ürünlerimiz ile global pazarda rekabet etmek bize gurur veriyor. Suudi Arabistan’dan önemli başarılar ile döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Roketsan, fuarda 17 ürününü sergiliyor

Roketsan, WDS'24'te, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füze, TEBER-82 güdüm kiti, LAÇİN güdüm kiti, Kısa Menzilli Tanksavar Füze Sistemi KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi OMTAS, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS-GM, Seyir Füzesi ÇAKIR, Stand-off Mühimmatı SOM, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-A ve HİSAR-O Hava Savunma Füzeleri, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, TRG-300 Füzesi ve Taktik Füze Fırlatma Silah Sistemi KMC’yi katılımcıların beğenisine sunuyor.