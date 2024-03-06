Van'da sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta refakatçilerine hizmet verecek olan "Refakatçi Oteli" yapımı için keşif ve planlama çalışmaları gerçekleştirildi.

"Refakatçi Oteli" yapımı için keşif ve planlama çalışmalarında Van Vali Yardımcısı Furkan Duman, Van BBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Van BBB İmar Daire Başkanı Seyfullah Şağban, İl Sağlık Müdürü Vekili. Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya yer aldı.

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S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan "Refakatçi Oteli", hasta refakatçilerinin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projelendirildi. Proje için keşif ve planlama çalışmaları tamamlandı. Bu önemli toplantıda, Van Vali Yardımcısı, Van BBB Genel Sekreteri, VASKİ Genel Müdürü, Van BBB İmar Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü ve Başhekim bir araya gelerek projenin hızla hayata geçmesi için detayları ele aldı.

"Refakatçi Oteli" projesi, hasta refakatçilerinin sağlık sürecinde daha iyi bir konaklama deneyimi yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, refakatçilere sunulan hizmetlerle birlikte hastanede refakatçi sayısının düşmesi ve hastalara daha fazla alan yaratılması amaçlanıyor. Van Vali Yardımcısı, hastane yetkilileri ve ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantı, refakatçi hizmetlerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.