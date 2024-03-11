Bu sene bahar aylarına denk gelen Ramazan ayı, gündüz saatlerinin uzun olması sebebiyle bizleri uzun saatler boyunca aç bırakacak. Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmemiz gerekli. Ramazan’da sağlıklı beslenmenin yollarını bulmak ve bunu hayata geçirmek vücut sağlığı adına iyi bir seçim olacaktır.

Ramazan'da Sağlıklı Beslenme: Oruç Tutarken Sağlıklı Kalmanın İpuçları

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir deneyim olmasıyla birlikte sağlık açısından da önemli bir dönemdir. Oruç tutarken sağlıklı kalmanın ipuçları; dengeli beslenmek, yeterli sıvı almak ve fiziksel aktiviteyle mümkündür.

Oruç tutarken ve Ramazan yemekleri seçerken sağlıklı kalmanın ipuçlarını derledik. İşte Ramazan'da sağlıklı beslenme yolları:

Sahur öğünü mutlaka yapmalısınız, sahur vakti atlanmamalı.

Vücudunuz uzun saatler sıvıdan yoksun kalacağı için sahur ve iftar sırasında sıvı alımına dikkat etmelisiniz.

İftar ve sahur öğünlerinde tükettiğiniz besinleri özenle seçin. Gün içerisinde rahatsız edecek veya daha fazla acıktıracak besinlerden kaçınmalısınız.

Yemekleri yerken hızlı davranmayın.. Yavaş yavaş çiğneyerek ve zamana yayarak yemek yiyin ki doyma hissini yaşayın.

İftardan sonra sahur vaktine kadar aç kalmayın. Ara öğünü hayatınıza dahil edin. Böylelikle gün içerisindeki kaçıracağınız öğünlerin telafisini yapabilirsiniz.

İftardan birkaç saat sonra egzersizi hayatınıza almak iyi bir seçim olacaktır.

İftar sonrasında üzerinize çöken ağırlığı hemen uyuyarak atmaya çalışmayın.

Tatlı tercihlerinize dikkat edin. Çok ağır tatlılardan uzak durmaya çalışın.

Biliyorsunuz ki oruç, sağlıklı insanlara farz olarak bilinir. Bu nedenle karaciğer, böbrek, kalp yetmezliği ve şeker hastalığı gibi hastalıklar ve özel durumlarda (hamilelik, emzirme gibi) sağlığınıza olumsuz etki edebileceğini unutmamalıyız. Tüm bunlara rağmen yine de oruç tutmak isterseniz mutlaka bir doktor görüşü almalı ve onun tavsiyesine uygun şekilde ilerlemelisiniz.

Ramazan'da Sağlıklı Beslenme: Sahurda Tüketmenizi Önermediğimiz Yiyecekler

Sahurda ne yenir konusunda daha fazla içerik bulabilirken, “ne yemememiz” gerektiği konusunda daha az bilgiye rastlarız. Bu yüzden faydalı olabileceğini düşündüğümüz bu başlığa yer verdik. Hem kilo kontrolü hem de oruç tutarken susuzluk çekmemek için yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Dikkat etmemiz gerekenlerin başında da hamur işleri geliyor.

Pişi, börek, kek, açma gibi yiyecekler her ne kadar tat olarak bizlere cazip geliyor. Ancak hamur içerikli yiyecekler yüksek kalori değerlerine sahip. Ve hamur yapısı sebebiyle daha fazla su ihtiyacı duymaya neden oluyor.

Hamur işinin hemen arkasından kızartmalar geliyor.

Kızartma yemekleri ve kızartılmış herhangi bir yemek, yine kalori olarak yüksek olduğu için kilo alımına sebep olabilir.

Kızartmalardan bahsetmişken diğer çok yağlı yiyeceklerin de aynı etkileri yapabileceğini unutmamak gerekiyor.

Aşırı yağlı olan yiyecekler kan şekerinde dengesizlik yapar ve bunun olumsuz etkilerine maruz kalabilirsiniz. Oruç sırasında midede yanma, ağrı ve ekşimeye sebep olurken aynı zamanda çok kolay acıkmanıza da yol açar.

Yine aynı şekilde tuzlu, acılı ve baharatlı yiyecekleri sahur menünüzden çıkarmalısınız. Bu tarz yiyecekler iştahınızı açarak daha çok acıkmanıza sebep olacaktır. Hem de çeşitli mide rahatsızlıklarını tetikleyecektir.

Oruç tutarken sahurda ne yenmez konusunda bahsettiklerimizin yanında “ne içmememiz” gerektiğine de değinelim.

Kesinlikle kahve ve çayı fazla tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü kahve ve çay gibi içecekler suyun vücuttan çok daha kolay atılmasına yardımcı olur.

Vücudu su kaybına uğratmamak için kahve ve çaydan ziyade hoşaf veya komposto tercih edebilirsiniz. Oruç tutan kişiler sahurda ev yapımı az şekerli hoşaf veya komposto içebilirler. Böylece gün içerisinde daha zinde olun ve su kaybından korunun.

Ramazan ayında oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?

Ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek kişilerin beslenme şekline ve yaşam tarzına bağlı olarak mümkün. Uzun saatler vücudun aç kalması metabolizmanızı yavaşlatır. Ancak bu durumu tükettiğimiz besinlerle dengelemek zor değil.

Bu dengeyi nasıl sağlarız dediğinizi duyar gibiyiz. Sahur ve iftar vakti arasında geçen zaman dilimini besin açısından yönetmekle başlayabilirsiniz. Bu zaman diliminde alınan kalori miktarını düşük seviyede tutacak besinler tüketin.

Öte yandan, besinlerin çeşitliliğinin buna göre ayarlanması da oruç tutarken kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, fiziksel aktivitelerde bulunmak ve uyku düzenine dikkat etmek de kilo verme sürecinin bir parçası olacaktır.

Oruç tuttuğunuz saatler boyunca vücudunuz öncelikli enerji kaynağı olarak karbonhidrat depolarını kullanır. Sonrasında bu depoları tükettiğinde metabolizma yağ yakım sürecine başlar. Bu nedenle vücudumuza aldığımız karbonhidrat dengesini sağlamalı ve sağlıklı beslenme rutinleri oluşturmalıyız.

Bu rutinlere ayak uydurmanıza rağmen iftar öğününde aşırı yemek yeme eğilimi kilo vermekten çok kilo alma yoluna sokabilir. Aynı zamanda fazlaca büyük porsiyonlar da. Bu nedenle porsiyonlarınızı buna göre ayarlamalı ve yiyeceklerinizi dengede tutmalısınız.

Oruç tutarken uzun saatler boyunca su içmemek zararlı mı?

Vücudumuz hareket etme sürecinden düşünmeye kadar her bir aşamada enerji harcar. Vücudun enerji kaynağı aldığımız besinlerden oluşur. Oruç tutmadığımız zaman dilimlerinde öğünlerle vücudu besleriz. Fakat oruç tutarken öğünlerimiz daha kısıtlıdır.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, vücut öncelikli olarak karbonhidratları enerji olarak kullanır. Sonrasında yağ yakımına başlar fakat su, besinler gibi depolanabilen bir gıda değildir.

Oruç tuttuğunuz saatler boyunca böbrekler idrarla kaybedilen su miktarını azaltır. Bununla tasarruf yapmaya çalışır. Gün içerisinde yapılamayan su takviyesi zaman zaman baş ağrısı, yorgunluk, hatta nadir de olsa baygınlık gibi durumlara yol açabilir.

Bütün bunlara rağmen oruç açıldıktan sonra gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarını yerine koymak sorunlarımızı azaltır. Bu nedenle oruç tutarken uzun saatler boyunca su içmemek vücudumuza herhangi bir zarar vermez. Yine de susuzluk konusunda ciddi bir sağlık problemi yaşarsanız bu konuyu doktora danışmanın faydası olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan ayında sağlıklı beslenme, oruç tutmak ile ilgili merak edilenleri yanıtladık. Şimdi Ramazan ayında sıkça sorulan soruları cevaplayalım.

Ramazan ayında ne yemeliyiz?

Sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Ramazan yemekleri, hamur bazlı, yağlı, acı, tuzlu, aşırı tatlı veya baharatlı olmamalıdır. Bu tür yiyeceklerden kaçınarak daha sağlıklı besinlere yönelmeli ve porsiyonları küçük tutmalısınız.

Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

İftar ve sahurda, oruç süresi boyunca çok fazla acıktırmayacak yiyecekleri tüketmelisiniz. Su ihtiyacını çok fazla hissettirmeyecek yiyecek ve içecekleri iftar ve sahur saatleri arasında tüketmeliyiz.

Ramazan ayında kilo verilir mi?

Beslenme düzenini ayarlayarak ve yaşam tarzını uygun hale getirerek vücudu kilo vermeye teşvik etmek mümkün.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp, 12 Nisan Cuma günü bitiyor.

Ramazan ne zaman başladı?

2024 Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı.

Ramazan ne zaman bitecek?

2024 Ramazan Ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.