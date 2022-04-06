Van'ın milletvekili sayısı değişti mi?

Son nüfus verilerinden hareketle milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu, son nüfusu baz alarak dağılımı yeniden güncelledi. Böylece milletvekili sayısı 3 ilde azalırken, 3 ilde de arttı.

Son nüfus sayımına göre Van, yine 8 milletvekili çıkaracak. Yapılan düzenlemeye göre, Denizli`nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir`in milletvekili sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü.

Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16`dan 17`ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi. Antalya'yı temsil edecek milletvekili sayısı 16'dan 17'ye yükselirken Tekirdağ'da ise 7'den 8'e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.