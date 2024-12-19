Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK'ye, sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza çıktı.

1 maç seyircisiz oynama ile birlikte toplam 60 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında; "Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü -Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.