Otomobil Satışları Dibe Vurdu

Otomobil satışları, Eylül 2023 ile karşılaştırıldığında yüzde 14,61 azalarak 67.434 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı sadece yüzde 1,6 oranında bir artışla 18.106 adet olarak kaydedildi; bu çelişki, pazarın dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.

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2024 Yılı Genel Durum ve TOGG Satışları

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları yüzde 0,9 artışla 673.073 adete ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,4 oranında azalarak 174.619 adet oldu; bu süreçte TOGG'un Eylül ayındaki 2.200 adetlik satış rakamı, teknik bir aksaklık nedeniyle geç yansıtıldığı için dikkat çekti.

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10 Yıllık Ortalamalarda Umut Var

Eylül ayında toplam otomotiv satışları, 10 yıllık ortalama satışlara göre yüzde 33,4 artış gösterirken, otomobil pazarı yüzde 37,0 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 21,7 oranında artışla dikkat çekti; bu, uzun vadeli eğilimlerin pozitif olduğunu işaret ediyor.

Gelecek İçin Umutlu Olmak Mümkün Mü?

Bu veriler ışığında, otomotiv sektöründeki düşüşün geçici olup olmadığı merak edilirken, pazar dinamiklerinin yeniden şekillenip şekillenmeyeceği önümüzdeki aylarda netlik kazanacak; tüketicilerin ve üreticilerin beklentileri, sektörün geleceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi