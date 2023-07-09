WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Artan maliyetlerle beraber üreticilikten uzaklaşan bazı vatandaşlar kente göç ediyor. Oluşan göç sonucunda köylerde peynir üretiminin azaldığı belirtiliyor.

Son yıllarda artan maliyetlerle beraber otlu peynirin de fiyatı yükseldi. İç göçle beraber köylerde peynir üretimi yapanların sayısı da azaldı. Van’ın çevre köylerinden kent merkezine taşınan üreticilerin sayısı arttıkça otlu peynirin üretimi ise azalıyor.

Ekonomik koşullar, yem ve saman fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hayvancılık yapmak istemeyen vatandaşların sayısı artıyor. Yaşanan göç ile beraber otlu peynirin üretiminde sıkıntılar olacağı öngörülüyor.