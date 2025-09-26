Kurumun "daimi işçi" alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında OGM'nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 162 engelli, 100 eski hükümlü statüsünde 262 daimi işçi alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olacak. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacak.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapanların sözlü ve uygulamalı sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde gerçekleştirilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, noter kurasıyla sınav yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Başvuru şartları

Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.

Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.