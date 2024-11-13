Ticaret Yolculuğunun Zirvesinde

2001 model olan bu jet, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin lüks tercihlerinden birini temsil ediyor. Öztürk, iş dünyasında kazandığı başarılarıyla tanınırken, yeni yatırımının sektördeki etkisini merakla bekleyenlerin sayısı giderek artıyor.Öztürk, öğretmenlik kariyerini geride bırakarak ticaret hayatına adım atmış ve kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. Mersin'de kurduğu Öztürkler şirketi ile madeni yağ ve akaryakıt sektöründe hızla yükselen Öztürk, 1992 yılında kurduğu Opet ile sektördeki konumunu pekiştirmiştir. Bugün, akaryakıt dağıtımında Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri olarak tanınıyor ve bu başarılarının üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor.Fikret Öztürk'ün satın aldığı Falcon 2000 jet, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, lüks bir yaşam tarzının da sembolü. 5 bin kilometre menzil kapasitesine sahip olan bu jet, 10 kişilik oturma kapasitesiyle iş toplantılarından özel seyahatlere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. İkinci el bir jet olmasına rağmen, bu yatırımın Fikret Öztürk için ne denli önemli olduğu açıkça görülüyor.