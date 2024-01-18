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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ithalat ve dış ticaret açığı verilerini aktardı.

Verilen bilgilere göre; 2023 yılında ithalat, 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023'te dış ticaret açığı 2022 yılına göre yüzde 3,2 geriledi.

2023 yılı Ağustos ayından itibaren dış ticaret politikasında alınan tedbirlerin etkileriyle beraber, ithalat Ağustos 2023'ten itibaren her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış trendine girdi.

2023 Temmuz ayından sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı istikrarlı şekilde yükseldi. Ocak 2023'te yüzde 58 ile başlamışken, Aralık 2023'te yüzde 79 ile tamamlandı.

2023'te ithalat ve dış ticaret açığı azaldı

İthalatın 2023 yılında yüzde 1, dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini ifade eden Bolat, verileri şu sözlerle iletti:

2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir.

"İthalat rejimini 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam"

Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

"197 tedbir yürürlüğe koyduk"

Bakan Bolat, açıklamasında yer alan grafikte işe şu bilgileri verdi:

Pro-aktif İthalat tedbirlerimiz ve etkin savunma araçlarımızla, 197 tedbir yürürlüğe koyduk, 52 soruşturma sürüyor.

İthalatın gerilemesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, yılın ilk 6 ayında büyük artış gösteren altın, otomotiv, çelik, tekstil ve konfeksiyon gibi ürünlerin ithalatında yılın ikinci yarısında Ticaret Bakanlığımızın, haksız uygulamalara karşı aldığı tedbirler etkili oldu.

"İncelemelerimiz devam ediyor"

Ticaret Bakanlığımızca demir-çelik, tekstil, konfeksiyon, petrokimya, kağıt, güneş panelleri başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki firmalarımızı haksız rekabet ve zarardan korumak amacıyla, halihazırda ithalata yönelik toplam 161 adet anti-damping, 11 adet korunma önlemi ve 77 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonuçlandırdık. Halen incelemelerimiz devam ediyor.

"İthalat rejimimizi güncelledik"

Üretici ve ihracatçı sektörlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ticarette etkin savunma politikası araçlarıyla ve dinamik vergi politikasıyla ilave birçok üründe ilave korunma sağladık. İthalat rejimimizi de bu doğrultuda 2024 yılı için güncelledik.

Yerli üreticiler korunacak

Bakan Bolat, bu aşamada yerli üreticileri ve dolayısıyla ihracatı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarara karşı korumak amacıyla, uluslararası kurallara uygun ticaret politikası savunma araçlarını etkin şekilde kullanmaya, üretimi ve istihdamı öncelemeye devam edileceğini bildirdi.

