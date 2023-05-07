Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Bilim insanlarının araştırmasına göre, 7 Mayıs Pazar günü saat 22:40 civarında, saniyede 11,6 km hızla bir göktaşı Dünya'nın yörüngesine girecek.

Bahsi geçen göktaşının, Londra’nın Gözü olarak adlandırılan dönme dolaptan iki kat daha büyük olduğu belirtildi.

Yaklaşık 160 m genişliğinde olduğu tahmin edilen göktaşı, uzaydaki yolculuğunun en yakın noktasında Dünya'dan yaklaşık 10 milyon km uzakta olacak.

İki buçuk yıl daha geri gelmeyecek

Bu uzaklık bize çok uzak gelse de bilim adamlarına göre ''Yakın Yaklaşma" olarak adlandırılıyor. NASA verilerine göre, göktaşı iki buçuk yıl daha geri gelmeyecek .Göktaşının nereden görülebileceği şu anda bilinmiyor.