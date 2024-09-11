Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde işlenen cinayeti konuşuyor..

19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün yakınlarındaki derede çuval içerisinde ölü halde bulunmuştu.

Bunun üzerine aile üyeleri dahil 24 kişi gözaltında tutuluyor.

Narin'in amcası Salim Güran ise cinayetin şüphelisi olarak tutuklandı.

Okların çevrildiği amca Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı..

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Son dakika haberine göre, Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, müdafilikten çekildi..

Davadan çekildiğini duyuran avukat Toğrul "Bundan sonra sanık avukatı olarak değil, bir anne olarak takipçisi olacağım" dedi..

"BİR ANNE OLARAK SAVUNMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

Gelinen noktada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, delillerin durumunu göz önüne alarak savunmaya devam edemeyeceğim. Bundan sonra sanık avukatı olarak değil bir anne olarak takipçisi olacağım."