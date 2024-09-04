Narin'den Hâlâ İz Yok!

Yeniden Aynı Bölgeye Dönüldü

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı bulma çabaları kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mezarlık alanında yer altı görüntüleme cihazlarıyla yeniden arama yapıldı.

Amca Şüpheli Olarak Tutuklandı

Kayıp Narin'in amcası Salim Güran, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı, bu durum ise cesetsiz cinayet tartışmalarını alevlendirdi.

Adalet Bakanı'ndan Şok Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruları yanıtladı ve soruşturmanın hassasiyetine dikkat çekerek, soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için yayın yasağı getirildiğini belirtti.

Bakan Tunç: "Canlı Bulunması En Büyük Temennimiz"

Bakan Tunç, Narin’in ailesinden alınan kan örneklerinin amcanın arabasındaki izlerle eşleştiğini ancak asıl temennilerinin Narin’in sağ bulunması olduğunu ifade etti.