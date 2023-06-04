Türkiye için yeni dönem başladı...

Dün vatandaşların merakla beklediği yeni kabine belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin gücüne güç katacak kabineyi duyurdu.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine Mehmet Fatih Kacır, getirildi.

Yeni kabinede ilk teslim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Kacır teslim töreninde Varank'ı överek, "Çıta çok yüksek bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Sizlerin desteğiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız." şu ifadeleri kullandı.

"Mutluluğumuz bizim ekibimizden bir arkadaşımızın göreve gelmesi"

Varank teslim töreni öncesinde şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz

Hayatlar gibi görevler de geçici, bu görevleri sorumlulukları her zaman millete hizmet etme sevdasıyla yaptığınız zaman sonuç alabiliyorsunuz.

Bu bir takım çalışması. Bu 5 yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşların başlattığı bir kısmı bizim dönemimizde ilk olarak gündeme gelen, Türkiye’nin otomobilinden, ilk unicorn’a kadar birçok yeniliğe imza attık.

Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevlerimizi yerine getirdiysek bizden sonraki arkadaşlarımız da yerine getirecek. Mutluluğumuz bizim ekibimizden bir arkadaşımızın göreve gelmesi. Fatih Bey’in bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum.

Fatih’i çok tebrik ediyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

"60 yıllık sizin döneminizde gerçekleşti"

Varank'tan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin Otomobili 60 yıllık rüya bu dönemde gerçekleşti. İMCE’yi bu dönemde uzaya göndermiş olduk. KOSGEB’in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Milyonlarca gencin katılımıyla TEKNOFEST’leri bu dönemde gerçekleştirdik.

Çıta çok yüksek bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Sizlerin desteğiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız.

Yöneticilerin bazılarına girdiği yerden başı dik ve alnı açık ayrılmak nasip olur. Mustafa Varank bu şekilde ayrılıyor buradan.

Bizlere de Allah bu şekilde buradan çıkmayı nasip etsin. Bizim hakkımız sizlere sonuna kadar helal olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.