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Muradiye SYDV' bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

SYDV'de sosyal yardım inceleme görevlisi Aydın Çetintürk, aşçıların hijyen kurallarına uyarak hazırlanan sıcak yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırdıklarını ve günde bir öğün, üç çeşit yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

Yemeğin yanısıra mevsimine göre de meyve verildiğini ifade eden Çetintürk, ihtiyaç sahibi aileler ise verilen hizmetin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi aileler ise "Allah razı olsun. Her gün üç çeşit yemek geliyor. Yemeklerden de çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.