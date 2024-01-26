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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

"Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir" diyen İnce, partisinin 13 adayını da açıkladı.

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İnce, İstanbul için 3 adayı olduğunu söyledi ve Mehmet Sevigen'in de bu adaylar arasında olduğunu ifade etti. İnce, önümüzdeki hafta İstanbul adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Muharrem İnce’nin mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

“Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete bir çüncü yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan.

Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir.

Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı.

Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.

Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

Şu an için CHP ile bir ittifak düşünmüyoruz.

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz."

CHP'YE DESTEK VERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde CHP'ye destek vereceği iddia edilmişti. İddiaya göre, İnce’nin Özel’e partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de CHP’yi destekleyeceğini ilettiği iddia edildi.

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