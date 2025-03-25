Gazze'de Hamas ve İsrail arasında yeniden ateşkes sağlanması için Mısır'dan yeni bir teklif geldi.

"MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ÖNERİLER TARTIŞILIYOR"

Mısır’ın sunduğu yeni ateşkes planı, Hamas’ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakmasını, İsrail’in ise ateşkesin ikinci aşamasını ilk haftanın sonunda uygulamaya koymasını öngörüyor.

Hamas’ın elinde hala 59 rehine bulunuyor ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği operasyonda 250’den fazla kişiyi rehin almıştı. Geriye kalan rehinelerin çoğu ya serbest bırakıldı ya da cenazeleri teslim edildi.

Güvenlik kaynakları, ABD ve Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini ancak İsrail’in henüz yanıt vermediğini belirtti.

Hamas yetkilisi doğrudan bu teklifi doğrulamadı ancak Reuters’a yaptığı açıklamada, "Arabulucularla, anlaşmanın ikinci aşamasının başlatılmasını sağlayacak ortak bir zemin oluşturmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çeşitli öneriler tartışılıyor" dedi.

İSRAİL’E GERİ ÇEKİLME TAKVİMİ

Güvenlik kaynakları ayrıca, Mısır’ın sunduğu planın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için bir takvim içerdiğini ve bu sürecin ABD güvenceleriyle desteklendiğini belirtti.

Hamas, İsrail’i ocak ayındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlasa da, yeni bir ateşkes için müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor.

Hamas’ın ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

Mısır’ın teklifi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a yönelik hava ve kara operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından geldi. İsrail’in bu hamlesi, 15 ay süren savaşın ardından yaşanan iki aylık ateşkesi sona erdirdi.

Güvenlik kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgilere göre, teklif geçen hafta iletilirken, Filistin sağlık yetkilileri son 24 saatte İsrail’in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin öldüğünü bildirdi.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail’in hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık 700 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların en az 400’ünün kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü öldürülenler arasında yerel gazeteciler Muhammed Mansur ve Hussam Şabat da bulunuyordu. Filistin Gazeteciler Sendikası, Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana İsrail saldırıları sonucu en az 206 gazetecinin öldüğünü açıkladı. İsrail’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas, aralarında üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu bazı üyelerinin öldürüldüğünü duyurdu.

HAMAS’TAN YENİ VİDEO

Pazartesi günü Hamas, 7 Ekim’de Nova müzik festivalinden kaçırılan 35 yaşındaki Elkana Bohbot ve 24 yaşındaki Yosef Haim-Ohana’nın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Filistinli yetkililer ise son 18 ayda süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını belirtti.

REFAH’TA SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, en güneydeki Refah kentinde de şiddetleniyor. Refah belediyesi, İsrail askeri güçlerinin bazı bölgelere girdiğini ve Tel Al-Sultan mahallesinde binlerce insanın mahsur kaldığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, bu bölgede su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

Filistin Sivil Acil Durum Hizmetleri, 50 bin kişinin Refah’ta köşeye sıkıştığını bildirdi. İsrail ordusu ise bölgedeki "terör altyapısını yok etmek ve teröristleri etkisiz hale getirmek" için operasyon düzenlediğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle Gazze’deki varlıklarını azaltacaklarını ancak sivil halka insani yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

BM’ye bağlı UNRWA (Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) ise, son günlerde 124 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göç etmek zorunda kalıyor. Ne barınacak yerleri var ne de güvenlikleri. İsrail makamları tüm yardımları kesti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor ve fiyatlar fırladı. Bu, insani bir felakettir. Kuşatma sona ermelidir" ifadelerini kullandı.