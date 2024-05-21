Milli Yas Günlerinde Bankalar Açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." dedi. Peki, milli yas sırasında bankalar açık mı olacak?

Milli Yas Günlerinde Bankaların Durumu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası duyurdu. Bu önemli günlerde bankaların durumu merak konusu. Milli yas sırasında bankalar açık mı olacak?

Milli Yas Ne Zaman Sona Eriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" ifadeleriyle duyurdu.

Milli Yas Günlerinde Bankalar Açık mı?

Milli yas, bir ülkenin büyük bir kısmının yas tuttuğu ve anma eylemlerinin yapıldığı günlerdir. Bu tür günler, önemli kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle ilan edilir. Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı gibi olaylar sonrasında da milli yas ilan edilebilir. Milli yas günlerinde bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir. Ancak, bu günler resmi tatil olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, bankalar normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

Milli yas günlerinde bankaların açık olması, vatandaşların günlük işlemlerini aksatmadan sürdürebilmesini sağlar. Bu yüzden, milli yas ilan edilen günlerde bankalar olağan çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini sürdürür.