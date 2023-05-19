Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir açıklamada bulunmuş ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Karamollaoğlu, konuya dair, "Yorulmak, kızmak, küsmek yok. Kazanacağız." demişti.



Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden olan Mustafa Kasadar Hoca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi. Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamasını alıntılayan Kasadar, "Siz kimsiniz? Vallahi sizi tanıyamıyorum. Yazık ve günah" ifadelerini kullandı.

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