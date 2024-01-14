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Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir baş ağrısı türü olan migren; her 6-7 kişiden birinin şiddetli ağrılar yaşamasına sebep oluyor ve hayat kalitesini oldukça düşürüyor.

Migren ataklarını tetikleyebilen faktörlerden biri olan hava değişimine dikkat edilmesi gerekiyor. Migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında meydana geldiğini anlamak için baş ağrısı günlüğü tutmanın önemli bir adım olduğunu vurgulayan Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Hava koşullarının yanı sıra; stres, hormonal değişiklikler, bozuk uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz ve aşırı kafein tüketimi de migreni tetikleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Migrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan bir diğer faktörün yiyecekler olduğunu açıklayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle çikolatalar, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis ve hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler bile migreni tetikleyebiliyor. Migren ağrısını tetikleyebilen veya arttırabilen yiyecekler her hastada farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendi belirleyip bu nedene yönelik olarak önlemler alması gerekiyor” dedi.

Uykunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Az uyku kadar fazla uyku da migreni tetikleyebilir. Bu nedenle, migrenli hastaların her gün ideal uyku düzenlerini koruması gerekiyor. Özellikle cumartesi gecesi, geç yatmak ve geç kalkmak migren ağrısını tetikleyebiliyor. Bu nedenle mümkünse hafta sonları da aynı uyku düzenini sürdürmek, migrene sahip hastalar için hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.

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