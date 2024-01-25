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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illerini kar yağışı konusunda uyardı. Meteorolojik tahminlere göre yarın başlayacak olan kuvvetli kar yağışı, Cumartesi akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “26 Ocak 2024 günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar örtüsü), Erzincan’ın, Tunceli’nin ve Malatya’nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.