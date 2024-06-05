Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine, henüz 6 yaşındayken şehrinin takımı Rapid Wien altyapısında başladı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Rapid Wien’in 18 yaş altı takımında toplam 37 maça çıkan Mert, bu süreçte 5 gol atarken 9 asist yaptı. 2017-18 sezonunda ise Rapid Wien’in 2. takımında forma giyerek performansıyla A takıma yükseldi ve Avusturya Bundesliga'da 2 maça çıktı. 29 Mayıs 2018’de Rapid Wien ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Mert, sezonu 41 resmi maçta 1 gol ve 6 asistle tamamladı.

Mert Müldür’ün İtalya Macerası: Rapid Wien’den Sassuolo’ya Uzanan Başarı Dolu Yolculuk!

2019-2020 sezonuna Rapid Wien’de başlayan Mert Müldür, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun dikkatini çekti ve 20 Ağustos 2019’da İtalyan ekibine transfer oldu. İlk sezonunda Sassuolo formasıyla 25 maça çıkan Mert, 2 gol atarken 3 de gol pası verdi. Sassuolo'nun değişmez isimlerinden biri haline gelen A milli oyuncu, burada geçirdiği 4 sezonda toplam 90 kez forma giydi. Çeşitli mevkilerde görev yapabilen genç yıldız, Türkiye A Milli Takımı forması altında da 18 maça çıkarak 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür’ün güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyon Euro civarında, Rapid Wien’den Sassuolo’ya transfer olduğu dönemde ise bu değer yaklaşık 3 milyon Euro idi.

Galatasaray’ın Radarına Giren Mert Müldür: Fatih Terim'in Yeni Gözdesi Sağ Bek Pozisyonunda

Mert Müldür’ün başarılı performansı, Türkiye’nin büyük kulüplerinden Galatasaray’ın da dikkatini çekti. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Müldür’ü transfer etmek istediğini yönetime iletti. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Mert Müldür’ün Türk futbolunda daha da büyük bir etki yaratması bekleniyor. Mert Müldür’ün futbol kariyerinde gösterdiği başarılar ve potansiyeli, Türk futbolseverlerin ve kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun performansla gelecekte çok daha büyük başarılara imza atması beklenen Mert, Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.