Zamlı emekli ve memur maaşları belirlendi.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak netleşirken, emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldi. 2023 Temmuz emekli ve memur zam düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaşacak. Peki zamlı emekli ve memur maaşları hesaplara ne zaman yansıyacak?

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI MECLİS'TE

Meclis'te yeni haftada, milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekliye zam düzenlemesi yasalaşacak. Meclis yarın iş başı yapıyor. Emekli maaşları ve emekli zammı düzenlemesi geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Kanun teklifinin birkaç gün içerisinde yasalaşıp Başkan Recep Tayyip Erodğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

İşte zamlı SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

kaynak:süperhaber