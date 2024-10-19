Mekik ve Arızi Sefer Arasındaki Farklar

Grup yolculara hizmet sunan otobüs seferleri, sabit bir güzergahı takip ederek, belirlenen noktalara sürekli ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Mekik seferi ile arızi sefer arasındaki en temel farklar, sefer sayıları ve yolcu alma noktalarıdır; Mekik aralıklarla birden fazla sefer yapılırken, arızi sefer tek bir sefer olarak süre boyunca devam eder. Mekik seferi yalnızca belirli bir yerden yolcu alırken, arızi seferi birden fazla yerden yolcu toplayabilir ve anında fazla yerde kalabilir, bu da onun iki seferin kullanım amacını net bir şekilde ayırmaktadır.

U-ETDS Zorunluluğu ve Havalimanı Transferleri

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mekik seferler için U-ETDS sisteminin düzeni zorunlu hale gelen; Bu sistem, kayıt ulaşım dışının önünden geçmeyi hedeflerken, seferin online olarak gerçekleştirilmesi çalışmaktadır. Havalimanı transferlerinde ise mekik seferler, belirli bir yolcu yolcu indiren düzenli seferler olarak özelliklerken, kişiye özel transferler arızi sefer olarak nitelendirir