Van, Bitlis ve Hakkari’de “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi” eğitimi

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Van, Bitlis ve Hakkari illerinde resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik online eğitim gerçekleştirildi.

“Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi “ konulu online eğitimde gazetelerin web siteleri için trafiğin önemi, arama motorları ve sosyal medya yönetimi, haber üretimi kolaylaştıran dijital uygulamalar ve Google web araçlarının kullanımı konuları ele alındı.

BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel açılış konuşmasında, “Pandemi nedeniyle zorlu bir iki yılı arkamızda bıraktık. Yeni senenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Türk basının gelişimi için eğitimler ve projelerle her zaman yanımızda olan Genel Müdürümüz Rıdvan Duran’a teşekkür ediyorum.” diyerek sözü eğitimi verecek olan BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik’e bıraktı.

Basın İlan Kurumunun dijital dönüşümü desteklediğine ve dijital mecranın gazete sahiplerince benimsenmesi için ek göstergenin uygulandığına değinerek eğitime başlayan Çeltik, gazetelerin dijital mecralardaki reklam pastasından pay alabilmek için dijital varlıklarını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijital mecrada habercilik yapmak için alt yapının günün gereklerine karşılık verecek düzeyde olması gerektiğini vurgulayan Çeltik, web sitesinde kullanılan eski yazılımların günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mobile duyarlı, hız optimizasyonu yapılmış ve arama motorlarına yönelik tasarlanmış yazılımlarla değiştirilmesinin sağlayacağı faydalardan bahsetti.

İnternet haberciliği için responsive tasarımın, güncel yazılımın ve Google News kaydının muhakkak olması gerektiğini belirten Çeltik, Google Analytics, Google Search Console, Google Trends, Google Ads ve Google Adsense gibi araçların kullanımı hakkında bilgiler paylaştı.

Yerel gazetelerin kategori yapılarında yerel içeriklere odaklanması gerektiğini belirten Çeltik, illere bağlı ilçelerden oluşturulacak kategorilerin ve bölgede yaşanan olayların içerik olarak değerlendirilmesinin daha doğru bir strateji olacağını belirtti. SEO uyumlu haber içeriği oluşturmayla ilgili örneklerinde verildiği buluşma, gazetecilerin sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

Eğitime katılanlara “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi Sertifikası” verilecek.