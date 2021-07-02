İşte Fahriye Evcen'in 'Alparslan' dizisinde oynayacağı rol

Sevilen dizinin yeni sezonunun Eylül ayında yayın hayatına başlayacağı belirtilirken yeni sezon ile ilgili bomba bir gelişme izleyicileri adeta şok etti.Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunun tamamı değişiyor. Sevilerek takip edilen dizinin başrollerinde Ekin Koç, Sevda Erginci, Buğra Gülsoy ve Sezin Akbaşoğulları gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu.Sadece Nizamülmülk karekterini oynayan Mehmet Özgür dizide kalacak.Dizinin 2. Sezonunda Sultan Melikşah öncesi Sultan Alparslan’ın hayat hikayeti konu edinilecek.Alparslan döneminin 3 sezon boyunca dizide konu edinilmesi planlanıyor.Öte yandan Sultan Alparslan rolü için dizi ekibi Barış Arduç ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda Alparslan’ı Barış Arduç oynayacak.Barış Arduç tercihi izleyicilerde büyük merak uyandırırken gündeme yeni bir transfer haberi bomba gibi düştü.Kuruluş Osman’da Osman bey karakterini oynayan Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisine transfer oldu.Dizinin yapımcısı Emre Konuk bomba gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuk paylaşımına “Hoş geldin Fahriye Evcen…” notunu düştü.Alparslan dizisinde Barış Arduç’un partneri olarak yer alacak olan Fahriye Evcen’in hangi rolde oynayacağı ise merak konusu olduSosyal medyada Fahriye Evcen’in Sultan Alparslan’ın eşi ‘Aka Hatun’ rolünü oynayacağı iddia edildi. Peki Sultan Alparslan’ın ilk eşi olan ‘Aka Hatun’ kimdir?Aka Hatun Sultan Alp Arslan'ın iki eşinden birisidir. Alparslan’ın diğer eşi ise Safarriye Hatun'dur.20 Ocak 1029 yılında Harezm'de doğan Sultan Alp Arslan, 1072 Merv'de vefat etti.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti.Tahta çıktıktan sonra vezir olarak Nizamülmülk'ü tayin etti. Gürcistan ve Doğu Anadolu'ya ilk seferini yaptı.Mekke Şerifi, Alp Arslan adına Mekke'de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu söyledi.Bizans ve Selçuklu ordusu, Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alparslan Malazgirt ve Erciş'i fethetti. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizanslıları yenerek Bizans İmparatorunu esir aldı.

Alp Arslan 1071 yılında, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı.Türkistan bölgesine, Karahanlılar'la olan iç mücadeleyi önlemek için sefere çıktı.Sultan Alp Arslan'ın ilk eşi Aka Hatun’tur. Diğer eşi ise Safarriye Hatun'dur. Alparslan’ın bu iki karısından Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe ve Züleyha adlı çocukları dünyaya gelmiştir.Sultan Melikşah’ın annesi ise Safarriye Hatun'dur. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de Safarriye Hatun karakteri yer almıştı.Seferiye Hatun, devletin baş hatunudur ve sarayda her şey ondan sorulur.

Selçuklu soyuna ve kanına çok düşkün olduğundan Karahanlı soyundan gelen Terken Hatun’a karşı hep mesafelidir.Fahriye Evcen'in 'Alparslan' dizisinde Seferiye Hatun'un gençliğini oynayacağı iddiaları da gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi bilgilerin ilerleyen zamanda yapımcılar tarafından duyurulacağı öğrenildi.yeniakit