Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi isminden söz ettirmeye devam ediyor. Arjantinli süper yıldız İcardi Galatasaray'dan alacağı maaşla süper lig tarihine geçemeye çok yakın

Galatasaray taraftarlarının dört gözle beklediği transfer haberi sonunda geldi. Sezon başında PSG'den kiralık olarak getirilen Icardi bonservisiyle Galatasaray' transfer oluyor. PSG ile 10 milyon euro bonservisiyle büyük oranda anlaştı.

Muro Icardi Süper Lig Tarihine geçmeye çok yakın

Arjantinli tangocu Galatasaray'dan alacağı 10 milyon euro maaşla 3 yıllık anlaşma yapacak. Galatasaraylıların aşkı Icardi , Galatasaray'a toplamda 50 milyon euro'ya mal olacak.

Icardi'nin Galasaray'a geliş hikayesi

Galatasaraylıların büyük bir heyecanla beklediği transfer Icardi sonunda Galatasaraylı oluyor. PSG'de istediği şansı ve formu bulamayan İcardi sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti.

Havalimanında geç saatlerde büyük bir taraftar grubu ve coşkusu ile karşılanmıştı. Tüm spor kamuoyunun başarısız olur dediği Mauro Icardi attığı goller ve yaptığı asistlerle süper lige damga vurdu.

Mauro Icardi sadece golleri ve asistleriyle değil karakteri ve sahiplenmesiyle her geçen gün Galatasaray taraftarlarının sevgisini kazandı. Galatasaray taraftarı Simge Sağın'ın Aşkın olayım şarkısını ona uyarladı ve her golden sonra tribünlerden bu şarkısı söylediler.

Icardi 'nin Galatasaray karnesi

Süper ligde 24 maçta oynayan Icardi 22 gol 7 asist ile katkı sağladı.

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