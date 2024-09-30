Mahkemeden Kritik Karar

Giresun'da bir vatandaşın, muayene sırasında kesilen 88,71 TL’lik ek komisyon ücretini geri almak için yaptığı başvuru, tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir sürecin başlangıcını oluşturdu mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda vatandaşın haklı olduğunu belirterek TÜVTÜRK’ün ek ücreti iade etmesine hükmetti. Bu karar, benzer durumda olan binlerce araç sahibinin de hak arama sürecine ışık tutarak büyük bir umut yarattı.

Ayıplı Hizmet Değerlendirmesi

Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu ek komisyonu "ayıplı hizmet" olarak nitelendirerek daha önce de benzer şikayetlerin gündeme geldiğini vurguladı. Bu durum, TÜVTÜRK’ün uygulamalarının ne denli tartışmalı hale geldiğini gözler önüne serdi.

Milyonlarca Lira Toplandı

Son bir yılda araç muayene işlemleri sırasında ek ücret talep eden TÜVTÜRK, bu uygulamasıyla tahmini 240 milyon TL ek gelir elde etti. Vatandaşların, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret alınmasının yasadışı olduğunu savunarak mahkemeye başvurması, yeni bir dönemin habercisi oldu.

Paralar İade Edilecek!

Mahkeme, alınan hizmete ilişkin yapılan ek ödemenin hukuksuz olduğunu belirterek, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri almasının önünü açtı. TÜVTÜRK'ten ek komisyon ücreti iadesi talep etmek isteyen vatandaşlar, bu emsal kararı dayanak göstererek Tüketici Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilecek.