Seren Serengil gösterdiği frikikle gündem oldu.
Magazin gündeminin en çok aranan isimlerinden biri olan Seren Serengil çıktığı canlı yayında gösterdiği frikikle gündemde yerini aldı.
Magazin gündeminin en çok aranan isimlerinden biri olan Seren Serengil çıktığı canlı yayında gösterdiği frikikle gündemde yerini aldı.
Söylemezsem Olmaz programında sunucularından olan Seren Serengil gündemden düşmüyor. Nerdeyse yaptığı her konuşmada gündeme gelen Seren Serengil bu sefer yaptığı hareketle herkesi şoka soktu. Kendi topuğuna sıkan Seren Serengil sosyal medya’yı bu haberle çalkaladı.
Verdiği frikik ile anında sosyal medyaya düşen Seren Serengil hastalık açıklaması nedeniyle sevenlerini üzmüştü ve gündem olmuştu canlı yayında gösterdiği frikikle de geri gündemde yerini aldı.
Söylemezsem Olmaz programının Olmazsa Olmaz sunucularından biri olan Seren Serengil giydiği ceketin açılması ve göğüs ucunun görünmesiyle gündem oldu. Sosyal medya da yorum yapanların bir kısmı ‘’Bilerek açtı. Reyting için’’ yorumunda bulunurken bazıları ise ‘’Olabilir böyle kazalar’’ dedi
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