Serel Yereli'yi çıplak sandılar

2 senedir Türkiye, İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Çıplak sandılar

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'de müzik eğitimi almaya giden güzel isim, son olarak cam kenarında poz verdi. Serel Yereli'yi gören takipçileri, güzel şarkıcıyı çıplak sandı.

Yereli'nin son pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.