Seranay Sarıkaya'nın tarzı olay oldu
Adana'da çekimleri yapılan diziden dönen Serenay Sarıkaya'nın giydiği beyaz çorap görenleri şaşırttı.
Güzel oyuncu, önceki gün beraber rol aldığı Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda objektiflere yansıdı.
Şahmeran hakkında konuşan Sarıkaya, “Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti, şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte." dedi.
BEYAZ ÇORAP VE TERLİK
Her zaman şık ve modaya yön veren tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, Adana dönüşü herkesi şaşırttı. Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler, gözlerine inanamadı.
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