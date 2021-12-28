Seranay Sarıkaya'nın tarzı olay oldu

Güzel oyuncu, önceki gün beraber rol aldığı Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda objektiflere yansıdı.

Şahmeran hakkında konuşan Sarıkaya, “Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti, şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte." dedi.

BEYAZ ÇORAP VE TERLİK

Her zaman şık ve modaya yön veren tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, Adana dönüşü herkesi şaşırttı. Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler, gözlerine inanamadı.

kaynak:en son haberler