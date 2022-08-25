Şarkıcı Gülşen gözaltında

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada gündem olan Gülşen hakkında dün gece ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

SORUŞTURMANIN ARDINDAN GÖZALTI

Jet soruşturmanın ardından gözaltı kararı geldi. Hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, gözaltına alındı.

MEB HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Öte yandan Gülşen'in İmam Hatip Liselilere yönelik açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında Gülşen’in sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanımlı nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gülşen'e tepki gösterdi.Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.

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