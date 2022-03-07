Muazzez Abacı'dan kötü haber!
74 yaşındaki sevilen sanatçı Muazzez Abacı'nın Alzheimer olduğu iddia ediliyor.
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Muazzez Ersoy'a Alzheimer teşhisi konulduğu iddia edildi.
74 yaşındaki Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay üzen bir haber verdi.
Akay, Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi.
Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.
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