İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu sözler

Önceki akşam Sait Helvacı ile bir araya gelip birlikte eski günleri yad eden İbrahim Tatlıses, "Artık kimin vefasız olduğunu çok iyi anladım." dedi.

İbrahim Tatlıses: Kimin vefasız olduğunu çok iyi anladım

İbrahim Tatlıses, önceki akşam arkadaşı Sait Helvacı ile bir araya geldi.

"İMPARATOR LAKABINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Helvacı, buluşmada ünlü sanatçıya çiğ köfte yaptı. Sabaha kadar sohbet eden ikili, eski günleri anıp dertleşti. "Artık kimin vefasız olduğunu çok iyi anladım" diyen Tatlıses, şöyle devam etti: "Halkımızın bana layık gördüğü imparator lakabına layık olmaya çalışıyorum. Her geçen gün sağlığım daha iyiye gidiyor. Konserlerim devam edecek." En son haberler