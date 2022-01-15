İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'e ne oldu?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses bir süredir sağlık problemi yaşıyordu Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Tatlıses'e oğlundan kötü bir haber geldi. Geçen ay babalık tartışması yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses ameliyata alındı.
Şanlıurfa'da yaşayan ve ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses herkesi korkuttu. Bir süredir sağlık problemi yaşayan oğul Tatlıses beyin ameliyatı geçirdi.
Tatlıses Ulus'ta özel bir hastanede apar topar beyin ameliyatına alındı. İlk ziyaretçisi ise küçük kardeşi İdo Tatlıses oldu.
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