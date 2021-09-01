Hilal Altınbilek kiminle aşk yaşıyor? Hilal Altınbilek kimdir?



Ünlü oyuncu sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı. Metin Hara bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara ortaya çıktı.

Adları bir süredir aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, önceki akşam Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.



ADRIANA LIMA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu.İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.Metin Hara bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.