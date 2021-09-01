Hilal Altınbilek kiminle aşk yaşıyor? Hilal Altınbilek kimdir?
Çarpıcı güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek yeni aşka yelken açtı. Bir zamanlar adını dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile duyuran yazar Metin Hara ile birlikte olan güzel oyuncu sevgilisiyle el ele magazincilere yakalandı.
Ünlü oyuncu sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı. Metin Hara bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.
Hilal Altınbilek ile Metin Hara ortaya çıktı.
Adları bir süredir aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, önceki akşam Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.
İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.
ADRIANA LIMA İLE AŞK YAŞAMIŞTI Metin Hara bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0