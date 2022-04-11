Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı
Rol aldıkları dizide iki aşığa hayat veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkilerini bitirdikleri iddia edildi.
Sen Çal Kapımı" isimli dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel yollarını ayırdı.
Hande Erçel, geçtiğimiz hafta ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.
"TAMAMEN BİTTİ"
Posta'da yer alan habere göre, çiftin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için ortak arkadaş çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık geri dönüş yok" dediği söyleniyor.
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