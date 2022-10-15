Hadise'nin yeni pozları hayran bıraktı
Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Paylaşımları kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, göğüs dekolteli ve mini etekli pozlarını paylaştı.
Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ve 5 ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.
Ayrılık iyi geldi
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.
Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
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