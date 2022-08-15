Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den başörtü isyanı

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Youtube'da yayınlanan programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü psikolog Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanları ile ilgili sözlerini alıntılayan Mehmet Dinçerler, adeta isyan etti.

"Başörtülü psikolog olmaz"

Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." sözleri üzerine isyan etti.

"Ulan bir bitmediniz"

Mehmet Dinçerler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ulan bir bitmediniz…….. Sizin düşünceleriniz de “insan etiğine” aykırı."