Hadise ile Mehmet Dinçerler aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğini noktalamış ve bu durum çiftin hayranlarını bir hayli üzmüştü. Ancak yollarını ayıran ikiliden art arda bomba haberler magazin manşetlerine yansımaya başladı. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şikel ile aşk yaşadığına dair iddiaların ardından bir bomba iddia da Hadise için geldi. Hadise, iş sanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Arasında Aşk İddiası

Uzun bir süredir ilişkileri devam eden hatta evlilik kararı aldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın Çağla Şikel ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia çok konuşuldu. Hadise ile ayrıldıktan sonra tatil için Çeşme'ye giden Kaan Yıldırım'ın Şikel ile yakınlaştığı ve ikilinin bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddialar arasında yer aldı.









Mehmet Dinçerler

Hadise ile Mehmet Dinçerler Arasında Aşk İddiası

Kaan Özdemir ve Çağla Şikel arasındaki aşk iddiaları konuşulmaya devam ederken bu kez Hadise cephesinden bomba bir iddia gündeme geldi. Hadise'nin ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülendiği öğrenildi. İkilinin yan yana ve oldukça samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan gittikleri mekana da el ele girdiklerine dair iddialar geldi.

Mehmet Dinçerler Kimdir?

Mehmet Dinçerler, 1988 yılında dünyaya gelmiştir ve aslen Gazianteplidir. Ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su olan genç iş insanı Mehmet Dinçerler, iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilmektedir. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Burhan Dinçerler, 2012 yılında Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını satın alarak markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etmişti. canlıhaber